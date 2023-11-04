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اقتصاد

"الغرف الصناعية": قافلة مساعدات لدعم أهلنا فى قطاع غزة

المهندس خالد إبراهيم
المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تكلفة اقتصادية كبيرة للحرب على غزة تتحمل جزءًا كبيرًا منها دول المنطقة وخاصة فلسطين، مشيرًا إلى أن الحرب لها تأثيرات سلبية على حجم التعاملات بين الدول خاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال في تدميرالمرافق والبنية التحتية لدولة فلسطين المحتلة.

وذكر أن مصر قامت بدور كبير لمساندة ومساعدة الأشقاء بدولة فلسطين في محنتهم، حيث قامت بتوفير مساعدات إنسانية وطبية في ظل صعوبة وصول المساعدات لجميع المناطق بعد زيادة الهجمات الوحشية والقصف العشوائي لجميع القطاع بشكل مكثف، ما أدى إلى استشهاد نحو 9500 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن هناك تكاتفًا بين المصريين لدعم إيصال المساعدات إلى أهالينا في غزة.

وكان أعضاء من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، قد شاركوا في قافلة مساعدات لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، وانطلقت مساعدات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 إلى معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت الغرف الصناعية، أن قافلة المساعدات تأتي في إطار الدور المجتمعي للاتحاد ودعمًا للقضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن أهل غزة، وتضم القافلة مساعدات غذائية.

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية اقتصادية فلسطين مصر المصريين غزة

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