وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الوزارة مستعدة لاستقبال مصابي غزة استعدادًا كاملًا من قبل حتى السماح باستقبال المصابين بحوالي 20 يومًا.

وأضاف وزير الصحة، خلال لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز": "نعرف أن هذا النوع من العمليات العسكرية تنتج عنه إصابات بالغة، نحن نتحدث عن حروق تصل إلى 70% ومعظم الإصابات أطفال ونساء وشباب".

وتابع: "هناك إصابات تأتي عبارة عن بتر في القدمين وشظايا دمرت جزءا كبيرا من الرئة أو تهتك في الكبد أو في الكلى وكسر في قاع الجمجمة"، مؤكدًا أن حجم الإصابات غير إنساني ولا تحدث في أي نوع من أنواع الحوادث الطبيعية.