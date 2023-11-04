السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاجتماع التنسيقى لوزراء الخارجية العرب مع بلينكن ناقش مسئولية المجتمع الدولى الملحة لوقف حرب غزة

بلينكن
بلينكن

عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وفلسطين اجتماعاً تنسيقياً، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان في سياق الجهود العربية الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الخطرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسئولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية عدم امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أي مكان آخر، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقبيل الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن موقفاً عربياً "موحداً لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة" سيُنقل إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع يشارك فيه وزراء خارجية 6 دول عربية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت.

 

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وأضاف في بيان عبر منصة "إكس": أن "ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، لا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الحل".

وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وفلسطين اجتماعا تنسيقيا وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة العاصمة الأردنية عم ان

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