"أبوظبي للاستثمارات" تدرس التوسع في الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة والفنادق بمصر

قال يحيى قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية المملوكة لصندوق أبوظبي للتنمية وتساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركاتها التي تعمل في القطاع السياحي والفندقي، إن مصر أكثر بلد جاذب للاستثمار في الشرق الأوسط فيما يتعلق بقطاع السياحة والفنادق.

وأضاف قطب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على الرغم من وجود توترات في منطقة الشرق الأوسط حاليا إلا أن مصر ما زالت تتمتع بالاستقرار والأمن والأمان الذي يميزها كثيرا عن غيرها في المنطقة بخلاف ما يوجد بها من مياه ومقومات طبيعية وثقافة سياحية أهلتها من أجل أن تكون في دورها الريادي الذي تتمتع به.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، إلى أن شركته تدرس العديد من الفرص الاستثمارية من أجل توسع محفظة الاستثمارات في السوق المصري وهو ما يؤكد ما تتمتع به مصر من مناخ استثماري جاذب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية، أن شركته ضخت نحو 150 مليون دولار في السوق المصري خلال الفترة الماضية وما زالت خطة الاستثمارات التي تنفذها الشركة حاليا تسير على ما يرام.

وأكد، أن شركته تدرس التوسع في الفرص الاستثمارية حاليا عبر التعاون مع العديد من الجهات الحكومية المختلفة حيث يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

وذكر أن شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية مملوكة لصندوق أبوظبي للتنمية بنسبة نحو84% فيما تشارك شركات قطاع الأعمال التي تعمل في قطاع السياحة والفنادق بنسبة معينة.

وأوضح أن الشركة حصلت مؤخرا على جائزة أفضل 30 شركة رائدة في قطاع السياحة والفنادق في الشرق الأوسط وتم تكريمه من مجموعة هوسبيتالتي المسؤلة عن تقييم الكواد العاملة في قطاع السياحة والفنادق ضمن أفضل 30 رئيس شركة تنفيذي في الشرق الأوسط.