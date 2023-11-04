السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

طرق التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـاء

المحطات النووية
المحطات النووية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن مجموعة من الوظائف الجديدة التي تحتاجها بعض التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية.


وذكر بيان صادر عن الهيئة جاء فيه: تعلن (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها وفقا لما سيتم الإعلان عنه علما بأن التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم يكون إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك خلال المواعيد الآتية:

والمستندات المطلوبة للتقديم:
1- ـ صورة المؤهل الدراسى.
2- صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.
3- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعــفــاء منها لـلـذكـور والخدمة العامـة أوالإعفاء منها للإناث.
4- صورة شهادة عضوية النقابة للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين.
5- صورة بطاقة الرقم القومى سارية. 
6- ـ صورة فوتوغرافية حديثة.
7- صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.


يقوم المستوفون لشروط الشغل بالـتـقدم بعد إتمام الـدفع الإلكترونى عن طريق الموقع مبلغ وقدرة 750 جنيها لوظيفة مديرالإدارة العامة لأمــن الإفراد والمنـشآت، و500 جنيه لباقى الوظائف، ويتم تسجيل البيانات ورفع المستندات المشار إليها بصيغة PDF، على موقع الهيئة الإلكترونى (eg.gov.nppa.www)  طبقا للمواعيد الموضحة قرين كل فئة على النحو التالى:

1ـ الوظائف الهندسية تـسـجـيـل ورفـــــع المستـندات على الموقع الالكتروني بالهيئة من 17/11/2023 إلى 23/11/2023.

2 ـ وظائـف العلوم تسجيل ورفع المستندات على الموقع الالكتروني بالهيئة.

3 ـ وظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الإولى والثانية تسجيل ورفع المستندات على الموقع الالكتروني بالهيئة من 1/12/2023 إلى 7/12/2023.

4 ـ وظـائـف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الـثالثة وتسجيل ورفع المستندات على الموقع الالكتروني بالهيئة من 8/12/2023 إلى 14/12/2023.

5 ـ مـديـر الإدارة الـعـامـة لأمن الأفراد والمنشأت تـسـجـيـل ورفع المـسـتـنـدات عـلـى المـوقـع الالكتروني بالهيئة مـن 15/12/2023 إلى 21/12/2023.

6 ـ جميع الوظائف الذين تخلفوا عـن مـوعـد التقدمي تـسـجـيـل ورفع المستندات على الموقع الالكتروني بالهيئة من 22/12/2023 إلى 28/12/2023.          

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