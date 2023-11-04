السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. ريال مدريد ينفي مفاوضات كيليان مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا بشأن أخبار مفاوضات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومازال مستقبل كيليان مبابي حديث الساحة في أخبار انتقالات اللاعبين، وتحدثت بعض التقارير خلال الأيام الماضية عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي بشأن انتقاله لصفوف الفريق.
ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه على النحو الآتي: "نظرًا للمعلومات الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

ولعب مبابي 13 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 12 هدفًا وصنع 1.
وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مبابي مع موناكو وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة فعله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

وبقميص موناكو شارك مبابي في 60 مباراة وسجل 27 هدفًا وصنع 16، ولعب 273 مباراة مع باريس سا نجيرمان وسجل 224 هدفًا وصنع 99 لزملائه.
وبقميص المنتخب الفرنسي، شارك مبابي في 72 مباراة وسجل 42 هدفًا، وصنع 26 هدفًا لزملائه.

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