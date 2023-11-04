السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة ريال مدريد.. عودة جولر لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

جولر
جولر

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره رايو فاليكانو ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وخرج من قائمة الريال فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق بجانب أورلين تشاوميني للإصابة، بينما شهدت عودة التركي أردا جولر الذي يتواجد لأول مرة هذا الموسم.

قائمة ريال مدريد.. عودة جولر لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

 

حراس المرمى: لونين، كيبا، باينرو

 

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، ألابا، روديجير، فيران جارسيا، لوكاس فاسكيز

 

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، أردا جولر، نيكو باز

 

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس جونيور، خوسيلو، براهيم دياز

 

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة لكل منهما وبفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.

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