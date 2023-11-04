السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر أنشيلوتي.. جولر سيشارك لأول مرة أمام فاييكانو

جولر
جولر

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية التركي أردا جولر لاعب الفريق للمشاركة في المباريات لأول مرة هذا الموسم.

ويلعب الريال أمام رايو فاييكانو غدًا ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن جاهزية جولر في المؤتمر الصحفي اليوم: “لقد بدأ العمل معنا هذا الأسبوع، غدًا سيتم ضمه إلى الفريق وسيستعيد دقائقه شيئًا فشيئًا”.

وعن كامافينجا إذا كان سيأخذ دور تشاوميني بعد إصابته: “قد يكون الأمر كذلك في بعض الأحيان نلعب بمحور مزدوج في مباريات أخرى، لكن نعم، هو اللاعب الذي يتمتع بأكثر الخصائص تشابهًا مع تشواميني”.

وتابع: “سنلعب ضد فريق يقدم أداءً جيدًا للغاية، وهو فريق قوي للغاية والأولوية هي الفوز، ثم سنرى بقية المباريات لقد حان الوقت لضرب الطاولة بقوة بهذه المباريات”.

وأكمل: “سيكون الدوري تنافسيًا للغاية هذا العام. سنقاتل حتى النهاية مع أتلتيكو وبرشلونة، دعونا نرى ما سيحدث مع جيرونا، أعتقد أنه سيكون كذلك تنافسي للغاية مقارنة بالسنوات الأخرى، وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق ذلك”.

وأتم عن العنصرية ضد فينسيوس: “للأسف، هو معتاد على هذا إنه يركز على لعبته وعمله، ليس لدي ما أقوله له في هذا الصدد”.

 

 

 

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