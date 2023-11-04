شكرى يؤكد رفضه القاطع أى محاولات بتصفية القضية الفلسطينية

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، بالعمل في أسرع وقت ممكن على إحياء عملية السلام وفقًا لحل الدولتين في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف شكري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مع وزراء الخارجية الأردنية والمصرية والأمريكية، أننا ما زلنا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاذ الآمن والسريع لها، كما نطالب بالتحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الذي تشهدها هذه الحرب.

وأكد شكري، أننا نشهد تصعيدا غير مسبوق ومأساة إنسانية في غزة نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة والتأخر لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

كما أكد رفضه القاطع أي محاولات بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة.