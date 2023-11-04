السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: أكدت ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات بمعايير مزدوجة

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بمعايير مزدوجة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني والأمريكي.

وأضاف شكري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي ثلاثي مع الخارجية الأردنية والمصرية والأمريكية، أنه في حيث يصارع البعض بإدانة واستهداف المدنيين ووصف الاعتداءات عليهم بالانتهاكات الصارخة في القانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى، فإننا نشهد معارضة الإلتزام بذات المبادئ ومن نفس الاطراف حينما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخيه الإنسان في أماكن أخرى.

وأكد شكري، أن أعداد من أزهقت أرواحهم من المدنيين في غزة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وضمنهم العاملون في مجال الإغاثة والصحفيين لا يممكن تبريرها بأي ذريعة أو ادعاء.

الخارجية المصري المدنيين غزة وقف إطلاق النار القضية الفلسطينية

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