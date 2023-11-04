السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: نستقبل يوميًا قرابة 50 حالة من المصابين فى أحداث غزة

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عن أعداد المصابين الفلسطينيين الذين تستقبلهم مصر عبر معبر رفح، جراء العدوان على معبر غزة.

وقال، خلال لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز"، على هامش تفقده المستشفيات التي تستقبل الأشقاء الفلسطينيين المصابين في العدوان على غزة، إنه منذ فتح باب استقبال الحالات نستقبل يوميا من 40- 50 حالة من المصابين والمرضى الأشقاء الفلسطينيين.

 

أماكن توجيه المصابين الفلسطينيين داخل مصر بعد استقبالهم عبر معبر رفح

وأكد أن سيارات الإسعاف تنطلق من معبر رفح للشيخ زويد أو العريش العام أو بئر العبد، أو النجيلة أو المجمع العام للإسماعيلية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها كل الاستعدادات لاستقبال أي حالات مرضية أو إصابات، وذلك قبل 20 يوما من السماح للحالات بالوصول إلى معبر رفح.

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