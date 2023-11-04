السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من وزير الصحة على استهداف سيارات الإسعاف القادمة من غزة لـ رفح

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد سيارات الاسعاف بمعبر رفح

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ما تردد بأنه تم استهداف سيارات الإسعاف التي تقل مصابين من غزة لدى وصولها إلى معبر رفح، تمهيدًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف أن القائمة كان فيها أكثر من 50 مصابا في العمليات العسكرية، وسيارات الإسعاف المصرية كانت تنتظر أمام معبر  رفح، ثم فوجئنا أنه تم استهداف سيارات الإسعاف الفلسطينية وبها الجرحى الأطفال والنساء، عند انتقالهم من مستشفى الشفاء.

وأكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن سيارات الإسعاف الفلسطينية التي استهدفت كان بها الجرحى النساء والأطفال.

وأردف: "كنا نتابع بشكل لحظي، استقبال الحالات والانتهاء منها، ووقفنا عند 11 مساءً انتظارًا للحالات، استقبلنا نصف الحالات، والنصف الآخر تم تدمير سيارات الإسعاف".

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبى

وكان المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، قد أكد أمس الجمعة، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف في أكثر من موقع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى باتجاه معبر رفح الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف تنقل مصابين بجروح خطيرة في غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف الإسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

سيارات الإسعاف استهداف سيارات الإسعاف وزير الصحة الأطفال والنساء القاهرة الإخبارية

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