تفاصيل تصوير حلقة خالد النبوي في برنامج SOLD OUT عبر WATCH IT

يحل النجم خالد النبوي وفريق منيب باند، ضيوفا على الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ومن المقرر تصوير حلقة النجم خالد النبوي في يوم 9 نوفمبر الجاري في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يضم التصوير لقاء خاص مع النجم خالد النبوي بقيادة الإعلامي محمود سعد ويليه بعد ذلك تصوير حفل موسيقي لفريق منيب باند تقدم من خلاله العديد من أشهر أعمالهم الغنائية.

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة الموسيقار هاني شنودة وحفله الموسيقي وقسمت التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.