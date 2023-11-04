السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل تصوير حلقة خالد النبوي في برنامج SOLD OUT عبر WATCH IT

حلقة خالد النبوي
حلقة خالد النبوي ومنيب باند ببرنامج سولد أوت

يحل النجم خالد النبوي وفريق منيب باند، ضيوفا على الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.

 

ومن المقرر تصوير حلقة النجم خالد النبوي في يوم 9 نوفمبر الجاري في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة.

 

ومن المقرر أن يضم التصوير لقاء خاص مع النجم خالد النبوي بقيادة الإعلامي محمود سعد ويليه بعد ذلك تصوير حفل موسيقي لفريق منيب باند تقدم من خلاله العديد من أشهر أعمالهم الغنائية.

 

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة الموسيقار هاني شنودة وحفله الموسيقي وقسمت التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.

 

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

خالد النبوي النجم خالد النبوي وفريق منيب باند منيب باند watch it cbc محمود سعد Sold Out برنامج SOLD OUT

مواد متعلقة

بعد غياب 4 سنوات.. حورية فرغلى تعود للسينما بفيلم "ديجافو" والتصوير قريبًا

أطفال غزة يشكرون محمد رمضان.. والأخير يرد: "ربنا يحفظكم وينصركم" (فيديو)

أحمد الفيشاوى ونسرين طافش من كواليس فيلم "السيستم" (صور)

أمير عيد عن "راجعين": إیراداتها تبرع لصندوق إغاثة أطفال فلسطین

نهال عنبر تنعى الإعلامية سارة حسن: "اللهم اغفر لها وارحمها"

"المهن الموسيقية" تمنع التعامل مع العازف محمد عبدالسلام

شريف مدكور يرد على المشككين فى وطنيته: "كل واحد يخلى باله من كلامه"

محمد رمضان عن مجزرة النصيرات: "للصبر حدود.. احذروا الغضب العربى"

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

طارق فهمى يكشف لـ"الدستور" ماذا حققت إسرائيل من أهدافها فى الهجوم البرى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية