حبس ربة منزل عثر بحوزتها على كمية من الأقراص المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط ربة منزل بمدينة السلام وبحوزتها 673 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

بسؤالها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.