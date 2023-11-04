السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل عثر بحوزتها على كمية من الأقراص المخدرة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة السلام، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

txt

حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بالشروق

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط ربة منزل بمدينة السلام وبحوزتها 673 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

بسؤالها أقرت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة السلام ربة منزل المواد المخدرة السلام التحريات الأمنية

مواد متعلقة

تحقيقات إلقاء فرد أمن بدار السلام من شرفة شقة: تجار مخدرات

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

طارق فهمى يكشف لـ"الدستور" ماذا حققت إسرائيل من أهدافها فى الهجوم البرى؟

أول تعليق من وزير الصحة على استهداف سيارات الإسعاف القادمة من غزة لـ رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية