حبس سائق وعامل لحيازتهم كمية من مخدر الهيدرو بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس سائق وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لحيازتهم كمية من مخدر الهيدرو بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية بأنه تم ضبط عامل، سائق "لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.