السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أستاذ جامعى: الشراكة بين الجامعات المصرية والأجنبية ترفع من تصنيفها العالمى

الدكتور محمد عبدالعزيز
الدكتور محمد عبدالعزيز بجامعة عين شمس

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعمل على جذب الطلاب الوافدين إلى هذه الجامعات وزيادة أعدادهم.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ترفع من قيمه الجامعة وتزيد من تصنيفها العالمي، كما أن النشر الدولي وموضوع البحث له دور كبير في رفع تصنيف الجامعات، مؤكدا أن البحث لا بد أن يعود بالنفع على المجتمع وليس مجرد بحث نظري بحت لا يستفيد منه المجتمع.

وأكد أن تصنيف الجامعات يخضع لمعايير مختلفة وفقا للهيئة المتقدمة إليها الجامعة، وبما أن الجامعات المصرية أحرزت تقدما ملحوظا في مختلف التصنيفات فهذا يدل على تقدمها في كافة المعايير الدولية.

واستطرد: إن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعمل على استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين والدراسين بالجامعات المصرية، وزيادة التوأمة والشراكة مع الجامعات الأجنبية وفتح آفاق جديدة بين جامعات عالمية أكثر.

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أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم الوزارة كافة أوجه الدعم للجامعات المصرية لتحقيق تقدم على مستوى كافة التصنيفات العالمية للجامعات، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وأشار الوزير إلى ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، والذي تضمن تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، بإدراج 4 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عالمية للتخصصات العلمية، وذلك في 3 مجالات فرعية، هي: "الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية".

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