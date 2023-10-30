على أرض الفيروز.. 37 مشروعًا فى مجال التعليم العالى خلال السنوات التسع الماضية

أولت الدولة المصرية والقيادة السياسية أهمية كبرى لـ تطوير أرض سيناء على كل المستويات والقطاعات المختلفة، وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة التعليم الجامعى لإتاحة التعليم لشباب سيناء وأرض الفيروز، ونجحت وزارة التعليم العالي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكل الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، موضحًا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر "2030".

1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير جامعة العريش

تم ضخ ما يقرب من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير جامعة العريش، تنوعت ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًا، و3 مشروعات إنتاجية، وتم الانتهاء من إنشاء مباني كليات "الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلي، التربية الرياضية، الطب البيطري، الطب البشري، الاستزراع المائي والمصايد البحرية" ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية.

إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء

تم إنشاء فرع جامعة السويس بجنوب سيناء يعُد نواة لإنشاء جامعة جنوب سيناء، وذلك لإتاحة التعليم الجامعي بمحافظة جنوب سيناء، وبلغت التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للجامعة بلغت 1.3 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة على مساحة 100 فدان للمرحلتين، وتضم المرحلة الأولى كليات "التربية، الآداب، العلوم، التجارة".

وتضم المرحلة الثانية لفرع الجامعة بجنوب سيناء ستضم كليات "الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى مثل "مبنى إداري للجامعة، مكتبة مركزية، قاعة مؤتمرات، مدينة جامعية للطلاب، مباني إسكان لأعضاء هيئة التدريس، مجمع رياضي أوليمبي، كافتيريا ومطعم"، وكذلك إنشاء مستشفى جامعي لخدمة أبناء شبه جزيرة سيناء.

بناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية على مساحة 44 فدانًا

تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي، وتم إنشاؤها بتكلفة تقديرية بلغت 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فدانًا، وتتكون من "مبنى إدارة الجامعة، وعدد 2 مبنى علوم هندسية، ومبنى طب بشري، ومبنى صيدلة، ومبنى أسنان، ومبنى المعامل، وعدد 2 مبنى للورش، وسيتم إنشاء 6 مباني مُستقبلية"، فضلًا عن البوابات الرئيسة والفرعية والمرافق والشبكات العامة.

وبدأت الدراسة بالجامعة في أكتوبر الماضي بكلية الطب البشري "برنامج الطب والجراحة"، وكلية الهندسة "برنامج هندسة التشييد"، مشيرًا إلى أن الجامعة سوف تقدم عدة برامج جديدة في 7 كليات مُختلفة مع بدء العام الجامعي الجديد 2023/ 2024، موضحًا أن الجامعة تتضمن 8 كليات في 3 قطاعات بإجمالي 23 برنامجًا، ففي قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية "كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات"، وفي قطاع الطب والعلوم الحيوية "كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وفي قطاع الفنون والعلوم الإنسانية "كلية علوم الأعمال، كلية الآداب".