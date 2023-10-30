الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية: الأنشطة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل وطلاب الأنشطة بالمعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياط، وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور عبد الله بدر مدير المعهد، الدكتور عماد عيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور النائب وليد التمامى والنائب  محمد أبو حجازى  أعضاء مجلس الشيوخ،  وقيادات المجتمع المدنى. 

 وأكد الدكتور "همام" على أهمية استقبال وتكريم الطلاب المتميزين في الدراسة والأنشطة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز التنافسية ويحفز الطلاب على تحقيق التفوق والإبداع، كما حثّ الطلاب الجدد على اغتنام الفرصة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمعهد لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبه وقدراته، مشيرًا إلى أن الأنشطة تساهم في بناء جيل واعٍ مثقف قادر على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع. 

وحث الدكتور كريم همام الطلاب على الانخراط في الأنشطة المختلفة مثل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أن الأنشطة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي. كما دعا إلى تهيئة المناخ الملائم لممارسة الأنشطة بحرية وإبداع بما يسهم في خدمة الوطن ورفعة المجتمع.

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مستشار وزير التعليم العالي يكشف دور معهد إعداد القادة في مواجهة الأفكار المتطرفة

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جامعة حلوان تتواجد فى خمسة تخصصات مختلفة فى تصنيف تايمز العالمى

ونجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمسة تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا،  فى تخصص العلوم الصحية  والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت  جامعة حلوان في 800-601  دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001  دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801  دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800  دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

للأنشطة الطلابية البحث العلمي تنمية مواهبه وقدراته المشاركة الإيجابية المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال

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