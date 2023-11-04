لتدريب وتوعية السيدات.. محافظ قنا يستقبل وفد جمعية منظار عنق الرحم

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم وفد من الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك لتدشين فعاليات برنامج « رحلة الألف كيلو»، للتدريب والتوعية والتمكين الإقتصادي للمرأة بمحافظة قنا، تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي، حيث ضم الوفد كلا من الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة هالة عدلي حسان سكرتير عام الجمعية، والدكتورة هدى الجدعاني منسق عام الجمعية من المملكة العربية والسعودية، والدكتورة رانيا علواني عضو الجمعية وبطلة السباحة العالمية.

وأكد محافظ قنا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، مشيدا بالمبادرة التي تستهدف توعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وهو ما يسهم بشكل كبير في القضاء على المرض، مثمنًا دور الجمعية المصرية في مجال التثقيف والتوعية الطبية، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة ببناء الإنسان، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والعمل كفريق واحد في شتى المجالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري.

المبادرة تهدف إلى توعية وتدريب الرائدات المجتمعيات

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن المبادرة تهدف إلى توعية وتدريب الرائدات المجتمعيات بعدد يزيد عن ألف رائدة، فضلا عن تدريب أطباء معهد الأورام بقنا لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية.

يذكر أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم هدفها التدريب والتوعية والتمكين، وتتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لمنع الحمل، وفحص عنق الرحم، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم، حيث تم منذ بدء عمل الجمعية في 2020، تدريب نحو 1000 طبيب، وتوعية أكثر من 2 مليون سيدة، وفحص 5000 سيدة.