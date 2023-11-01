الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الداودى يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مبنى طوارئ وعيادات "قنا العام"

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى قنا العام، في إطار حرص المحافظة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى حالات الطوارئ، واستكمال المنظومة الطبية المتكاملة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد هاني الإتربي مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والمهندس عصام الدين شحات مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

من جهته، أوضح محافظ قنا، خلال البيان الصحفي الصادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الأربعاء، أن مبني الطوارئ يقع علي مساحة 3200 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، الدور الأرضي مخصص للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 14 عيادة خارجية متخصصة، أما الطوابق العليا فتضم أقسام عناية مركزة، غرف عمليات، وحدة حروق متكاملة، الإنعاش الرئوي، شبكة الغازات، صيدلية، معامل تحاليل وتركيبات، معامل أشعة، غرفة عزل، مخازن أدوية، استراحات للأطباء والتمريض.

 تنفيذ المرحلة الأولى بمبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى قنا العام

وأضاف الداودي، في بيان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمبنى وجار البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مشيرا إلى أن إنشاء مبنى الطوارئ يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة وقراها، إضافة إلى رفع مستوى الإمكانات والاستعدادات اللازمة داخل المستشفى من أجل استقبال جميع حالات الطوارئ لتلقي العلاج دون الحاجة إلى نقلهم إلى أماكن أخرى، ما يخفف الأعباء عن المواطنين والمرضي في شتى أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة والمتنوعة.

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