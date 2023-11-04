انطلاق البطولة الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ (صور)

انطلقت منافسات البطولة الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف والمقامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ.

وتشهد البطولة مشاركة 7 دول هي: الجزائر، ليبيا، تونس، الكويت، الإمارات، والأردن، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتقام البطولة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 37 لاعبًا.

وتضم منافسات البطولة 21 سباقًا للرجال والسيدات في منافسات الفردي والتتابع والتتابع المختلط وهم: 100 م زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 100 م زعانف مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 200 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 200 متر مونو (رجال وسيدات)، 3 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 3 كم مونو (رجال وسيدات)، 400 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 400 متر مونو (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة (تتابع مختلط)، 4*100 متر زعانف مونو (تتابع مختلط)، 4*50 متر زعانف مزدوجة (تتابع مختلط)، 50 متر تحت الماء (رجال وسيدات)، 50 م زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

وأُقيم على هامش البطولة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغوص والإنقاذ بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام برئاسة كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، وبحضور أيمن جبر أمين عام الاتحاد العربي، ويسري عبدالفتاح أمين عام مساعد الاتحاد العربي، بالإضافة إلى مندوبي الدول العربية أعضاء الجمعية العمومية وهي: الأردن - الإمارات - الكويت - السعودية - الجزائر - ليبيا - المغرب.

ويحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم جميع الألعاب الرياضية ويتابع كل البطولات لمزيد من تحقيق الإنجازات.