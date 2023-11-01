وزير الرياضة يستعرض مجهودات الوزارة في ملف تشغيل الشباب

التقى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمسؤولين عن ملف تدريب وتشغيل الشباب بالوزارة، لاستعراض انجازات الوزارة في ملف تشغيل وتدريب الشباب خلال الفترة من (٢٠١٨-٢٠٢٣).

يأتي ذلك في اطار الجهود المضنية التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على مر التاريخ، وهي مشكلة البطالة وتوظيف الشباب، والتي تُعد من أهم المسئوليات المهمة والكبيرة لدى كل الدول، وتأخذ طابع خاص في مصر، نظرا للتطور الاقتصادي السريع والمشروعات التي يجرى افتتاحها خصوصا مع زيادة التوجه العام للتحول الرقمي ومشاريع الشباب، والتي تستهدف دوما توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك كأحد الأهداف الاستراتيجية المؤدية للتمكين الاقتصادي للشباب، وهنا يأتي دور وزارة الشباب والرياضة والتي خصصت إحدى الإدارات المركزية داخل أروقتها لتكون مسئولة عن هذا الملف وهي الإدارة المركزية لتمكين الشباب فهي معنية بتدريب وتأهيل الشباب وايجاد فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال."

وأشار "صبحي" إلى أن الحاجة ملحة جدا للتطوير الذاتي لدي الشباب مع التغير السريع لسوق العمل، إضافة إلى تغير النظرة للتوظيف الحكومي؛ لافتًا إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص ومن هنا يأتي دور وزارة الشباب في العمل على توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تؤهل الشباب لسوق العمل.