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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع بورنموث، ونيوكاسل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال سوسيداد مع برشلونة، في الدوري الإسباني، ومباراة بروسيا دورتموند مع بايرن ميونيخ، في الدوري الألماني.

كما ستشهد مباريات اليوم، ثلاث مواجهات في الدوري المصري، هي الجونة مع الداخلية، المقاولون العرب مع الأهلي، وبلدية المحلة مع فاركو.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة

يقدم الدستور للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات وهى كما يلي:-

مباريات الدوري المصري

- مباراة الجونة ضد الداخلية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة المقاولون العرب ضد الاهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة زد اف سي ضد سموحة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

مباريات السبت بـ دورى نايل| إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة المقاولون والأهلى

قمة بيراميدز ومجموعات الكونفيدرالية.. جدول مباريات الزمالك خلال نوفمبر

مباريات الدوري الإنجليزي 

- مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد.. في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برينتفورد ضد وست هام.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xrta 1

- مباراة بيرنلي ضد كريستال بالاس.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xrta 2

- مباراة إيفرتون ضد برايتون.. في الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث.. في الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون.. في الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xrta 3

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال.. في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم وهزيمة الزمالك وبيراميدز

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإسباني 

- مباراة أوساسونا ضد جيرونا.. في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد ريال مايوركا.. في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتا فيجو ضد إشبيلية.. في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة.. في الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

 

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