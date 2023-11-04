السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى: 20 مؤسسة وجمعية مصرية تقدم مساعداتها لأهالى غزة

محمد جمال عضو التحالف
محمد جمال عضو التحالف الوطني

قال محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "تعازينا لآلاف الأبرياء والشهداء من ضحايا غزة أطهر من على الأرض، وضحايا الحرب الغاشمة التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة والمدنيين".

وأضاف جمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن التحالف الوطني عقب تكليف القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كل المساعدات الممكنة تجاه المواطنين الأبرياء في قطاع غزة، أكد أنه تحركت 20 مؤسسة وجمعية مصرية لتقديم المساعدات الطبية والمواد الغذائية.

تجميع القافلة الأولى

وتابع: "تحركنا في ساعات قليلة، واستطعنا تجميع القافلة الأولى وأطلقنا عليها (مسافة السكة)، وكانت عبارة عن 106 شاحنات تحركت لمعبر رفح، ودخلت القافلة الأولى من المساعدات، ومن بعدها شهدنا مساحة كبيرة جدًا من التوعية وتعريف المواطنين بسبل التبرع وتوصيل المساعدات إلى غزة".

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "إننا شهدنا كمية كبيرة من المساعدات التي تصل من المتبرعين، وأيضًا تم العمل من خلال المتطوعين على قافلة كبيرة للتبرع بالدم، وجمعنا فيها أكثر من 2000 كيس دم لإيصالها إلى قطاع غزة".

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