السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى يكشف تجهيزات الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات لـ غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الشاحنات تتجمع حاليًا على طريق "مصر- الإسماعيلية" التي توفرها كل مؤسسات التحالف، حيث تمثل صورة إنسانية رائعة، وهي رسالة تضامن من الشعب المصري إلى الأشقاء في فلسطين. 

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت: أن اليوم نشهد بداية الانطلاق الثانى لقوافل التحالف، والتغيير النوعي الذي يحدث هو انطلاق جسر بري من القاهرة إلى بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر، بحيث إننا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل قطاع غزة.

الدفعة الثانية من مساعدات غزة

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: أيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية، فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة والمواد الغذائية.

عضو التحالف الوطني الشاحنات فلسطين الشعب المصري جسر بري قطاع غزة

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