بعد تصدرها الترند.. كيف نجحت منصة WATCH IT فى تخريج نجوم شباب بأعمال مختلفة؟

حققت منصة WATCH IT الرقمية نجاحا كبيرا على مدار الفترة الماضية، حيث انطلقت انطلاقة قوية لتغير مسارها بالمحتوى الحصري والمميز، واستطاعت أن تخلق لنفسها مكانة مميزة في عالم الديجيتال، وخلال الأسابيع الماضية زادت معدلات الاشتراك في المنصة المصرية المميزة بشكل كبير بعد زيادة المحتوى الجديد، وبدأ الكثير من رواد ومشتركي المنصة فى نقل تجاربهم عبر مواقع التواصل المختلفة.

مسلسلات منصة WATCH IT

وتفاعل جمهور كبير مع أصحاب التجارب وبدأ يشاركه الأسئلة حول المحتوى وفتحت نقاشات مختلفة انتهت بالاتجاه إلى المنصة المصرية ودعمها في طريقها لتقديم وعي فني مميز الذي يقوم بدور أيضا مميز في حماية التراث المصري من خلال مئات المسلسلات والأفلام والمسرحيات الكلاسيكية التي تقدمها المنصة للجمهور، بالإضافة إلى الدور المهم في تخريج عشرات النجوم الشباب.

على مدار الفترة الماضية كانت المنصة على موعد مع تخريج عدد كبير من الأبطال من النجوم الشباب بعد تعريف الجمهور بهم في دور البطولة المطلقة للمرة الأولى في مغامرة كانت محسوبة بدقة شديدة وكان الاعتماد الأول على تقديم وجبات درامية مكتوبة بشكل محترف ومصنوعة بشكل مختلف تمام كما قدمت عددا من المؤلفين والمخرجين بجانب الأبطال الشباب.

مسلسل على باب العمارة

كانت التجربة الأخيرة "على باب العمارة" التي انتهت عروض حلقاتها الأخيرة هذا الأسبوع آخر التجارب الناجحة للمنصة المصرية وقدمت الفنان الشاب حاتم صلاح في البطولة المطلقة للمرة الأولى وحقق نجاحا كبيرا وقدم للجمهور بشكل مختلف كما قدم المسلسل الفنانة الشابة آية سماحة في دور البطولة للمرة الأولى أيضا وفي الإخراج قدم المسلسل خيري سالم مخرجا شابا للمرة الأولى، بالإضافة إلى تقديم المؤلف الشاب مصطفى حمدي في العمل وتم تقديم عدد من الوجوه الشابة في العمل بشكل عام وقدم المسلسل تجربة من 10 حلقات مليئة بالكوميديا والدراما بشكل مختلف وتصدر المسلسل لعدة أسابيع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع ونصوص مشاهد من العمل الجديد.

بالطو

تجربة "بالطو" كانت من أبرز التجارب التي جذبت الأنظار إليها خلال الفترة الماضية وكانت من أنجح التجارب الدرامية والشبابية على الإطلاق، سواء على المنصات الرقمية أو الشاشات التقليدية، المسلسل نجح في تقديم وجبة درامية كوميدية بشكل ساخر ومختلف واستطاع المسلسل أن يتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان اللافت في العمل هو أن كل أبطال وصناعة الذين لمعوا كانوا في تجربتهم الأولى بداية من المؤلف أحمد عاطف فياض الذي كتب سيناريو محكما ومختلفا جمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق، وكذلك المخرج عمر المهندس، حفيد النجم الراحل فؤاد المهندس، في تجربته الدرامية الأولى، وكذلك أسندت البطولة بجرأة شديدة من المنصة للفنان الشاب عصام عمر الذي قبل التحدي وقدم واحدا من الأدوار الكوميدية المميزة، وكذلك البطولة النسائية للفنانة الشابة مريم محمود الجندي وعدد من الوجوه الجديدة التي لمعت، وحين عرض المسلسل على شاشات الفضائيات حقق نجاحا آخر بشكل كبير ليضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققها المسلسل في بداية عرضه.

ريفو

تجربة "ريفو" التي جمعت بين التجربة الدرامية والموسيقية كانت من التجارب الملهمة التي قدمتها منصة ووتش إت واستطاعت أن تخرج جيلا كاملا من النجوم الذين هم في الأساس مطربون وعرفهم الجمهور في الغناء وعلى رأسهم الفنان الشاب أمير عيد بطل المسلسل الذي قدم ممثلا للمرة الأولى واستطاع أن يبهر الجمهور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب منهم تامر هاشم وصدقي صخر ومينا النجار وحسن أبوالروس وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من البطلات الشابات منهم ركين سعد وسارة عبدالرحمن، كما قدم المسلسل المخرج يحيى إسماعيل.

وبعد النجاح الساحق للجزء الأول من العمل وبالرغم من أن التخطيط لما يكن واضحا لجزء ثان من المسلسل إلا أن المنصة استجابة للطلبات الجارفة من الجمهور وبالفعل بدأت في تقديم الجزء الثاني من العمل بمعالجة مختلفة وبالفعل استطاع المسلسل أن يحقق نجاحا كبيرا أضيف إلى نجاح الجزء الأول من المسلسل واستطاع صناعه أن يحققوا تجربة مختلفة على المنصة المصرية الشهيرة.