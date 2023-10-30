"صوت وصورة" يحافظ على تصدره المسلسلات الأكثر مشاهدة على WATCH IT

يواصل مسلسل “صوت وصورة” الذي يخوض بطولته النجمة حنان مطاوع تصدره المركز الأول لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية في مصر.

حقق مسلسل "صوت وصورة" نجاحًا كبيرًا وردود أفعال قوية من الجمهور، خاصة أن أحداثه تعبر عن العديد من الأشياء والمواقف في العصر الحالي وتدور قصته حول رضوى السيدة المتزوجة من عبدالغني واللذان يتعرضان لأزمة مالية تلجأ فيها إلى العمل في عيادة طبيب أسنان مشهور يحاول التحرش بها وتقوم بإبلاغ الشرطة ولكنه يخرج براءة لضعف الأدلة لعدم وجود كاميرا مراقبة في غرفة الكشف ضمانا لسرية المرضى فيقتل الطبيب وتتهم رضوى بقتله.

كانت النجمة حنان مطاوع قدمت الشكر لجمهورها الأيام الماضية لمتابعة مسلسل "صوت وصورة" ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، لتصدر المسلسل منصة "واتش ات" وعلقت قائلة: “برغم وجع القلب اللي احنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله إن العمل بيتشاف".

مواعيد إعادة مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” يُعرض عبر منصة watch it، وأيضًا على مجموعة قنوات “dmc” يوميا من يوم السبت حتى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا للمرة الأولى والمرة الثانية بتمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات مسلسل “صوت وصورة” على قناة dmc drama بتمام الساعة 11 مساء.