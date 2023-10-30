الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"صوت وصورة" يحافظ على تصدره المسلسلات الأكثر مشاهدة على WATCH IT

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

يواصل مسلسل “صوت وصورة” الذي يخوض بطولته النجمة حنان مطاوع تصدره المركز الأول لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية في مصر.

حقق مسلسل "صوت وصورة" نجاحًا كبيرًا وردود أفعال قوية من الجمهور، خاصة أن أحداثه تعبر عن العديد من الأشياء والمواقف في العصر الحالي وتدور قصته حول رضوى السيدة المتزوجة من عبدالغني واللذان يتعرضان لأزمة مالية تلجأ فيها إلى العمل في عيادة طبيب أسنان مشهور يحاول التحرش بها وتقوم بإبلاغ الشرطة ولكنه يخرج براءة لضعف الأدلة لعدم وجود كاميرا مراقبة في غرفة الكشف ضمانا لسرية المرضى فيقتل الطبيب وتتهم رضوى بقتله.

كانت النجمة حنان مطاوع قدمت الشكر لجمهورها الأيام الماضية لمتابعة مسلسل "صوت وصورة" ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، لتصدر المسلسل منصة "واتش ات" وعلقت قائلة: “برغم وجع القلب اللي احنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله إن العمل بيتشاف".

مواعيد إعادة مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” يُعرض عبر منصة watch it، وأيضًا على مجموعة قنوات “dmc” يوميا من يوم السبت حتى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا للمرة الأولى والمرة الثانية بتمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات مسلسل “صوت وصورة” على  قناة dmc drama بتمام الساعة 11 مساء.

مسلسل “صوت وصورة” صوت وصورة حنان مطاوع النجمة حنان مطاوع watch it مسلسل صوت وصورة

مواد متعلقة

محمد ثروت يحث جمهوره على دعم الصناعة المصرية: "يلا ندعم المنتج المحلى"

حلمي ورجب وشنودة.. تفاصيل حلقات الموسم الجديد لبرنامج "sold out"

تفاصيل إطلاق إذاعة شعبي إف إم مبادرة "سلاما لأهل غزة"

طرح أغنية "Case Closed" لـ محمد رمضان وسكيلز (فيديو)

تفاصيل فيلم Aquaman and the Lost Kingdom قبل طرحه بالسينمات

بيومى فؤاد يستعد لتصوير "جوازة توكسيك" قبل انشغاله بالأعمال الرمضانية

عبر إنستجرام.. إلهام شاهين: مصر خط أحمر ويتآمر العالم عليها

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان يتعاقد على مسلسل "المعلم"

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة

"الكورنيت": صاروخ حماس الذى يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟