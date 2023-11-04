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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

11 نوفمبر.. البابا تواضروس الثاني يترأس تدشين كنيسة العذراء روض الفرج

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مرور ٧٥ عاما علي إنشاء كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج بشبرا.

موعد طقس التدشين

ومن المقرر أن يترأس البابا بالتزامن مع احتفالاتها حفل تدشين الكنيسة العليا بعد تجديدها والاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة، والذي يُقام  يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١ .
 
وأعلنت الكنيسة  بعض الترتيبات المهمة لذلك الاحتفال، وهو أن يكون الحضور قاصر على شعب الكنيسة فقط وذلك عن طريق نظام الحجز المسبق على موقع الكنيسة ويبدأ الحجز يوم السبت الموافق  ٢٠٢٣/١٠/٢٨  الساعة العاشرة مساءً، وأنه  يجب مراعاة الدقة عند الحجز في تحديد الحضور فى أى من الكنيستين ( الكنيسة الكبري أو  الكنيسة الصغرى )، وأن  الحجز قاصر علي الرابط الإلكتروني  بموقع الكنيسة ولا يوجد إمكانية الحجز  بالاتصال التليفوني بالكنيسة .
 
وتابعت: تفتح أبواب الكنيسة لحضور الاحتفال  يوم السبت ٢٠٢٣/١١/١١  الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الأبواب للحضور الساعة السادسة والربع صباحًا ولن يسمح بالدخول بعد ذلك الميعاد نهائيًا.
 

مختتمًا: مراعاة الالتزام الكامل بكافة التعليمات الأمنية والنظام المحدد وإرشادات كشافة الكنيسة والهدوء التام والالتزام بالأماكن المحددة للجلوس وعدم الحركة نهائيا.

ذكرى ميلاد البابا تواضروس

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية الحادي عشر.

ولد البابا تواضروس الثاني،  يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952، وهو نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012.

ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لأخوته.

وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات (الإنجليزية والفرنسية)، وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب.  

واهتمت والدته بارتباط الأبناء بالكنيسة وبالمدرسة بالإضافة إلى الترابط الأسري بينهم.  فكانت أسرة عادية، عالمها هو الكنيسة والخدمة ومحبة الله والكتاب المقدس.

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