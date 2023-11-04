تنظيم ملتقى التوظيف الرابع في أسوان.. الإثنين

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تنظيم ملتقى التوظيف الرابع يوم الاثنين، المقبل، بنادي أسوان الرياضي، والذي سيُقام بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتعاون مع مديرية العمل، وذلك تحت رعاية حسن شحاتة، وزير العمل ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك من منطلق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقضايا الشباب، وفي مقدمتها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بهدف القضاء على البطالة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة.

توفير فرص العمل

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير المئات من فرص العمل فى مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين الذكور والإناث، ولكل المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص في التخصصات المختلفة.

وحث أشرف عطية، الشباب الأسواني، بضرورة المشاركة فى الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاق واسعة لإختيار وظيفتهم المناسبة بالقطاع الخاص فى أفضل وأرقى الشركات، ويتيح لهم حرية المقارنة والتقديم للوظائف المتنوعة، ولاسيما فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام.

من جهته، أوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان بأن هذا الملتقى هو اللاحق للمتلقى السابق له، ليتم تنفيذه فى فترة وجيزة مما يعكس اهتمام الوزارة والمحافظة لتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متى توافرت فى المشروعات والمنشآت المتنوعة، ومن خلال جهد مخلص مبذول لحصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها لاستثمار العلاقات الطيبة مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجهيه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة في توزيع الفرص علي أبناء المحافظة.

وأكد أن تنوع هذه الفرص حيث يشمل مختلف التخصصات العلمية والنظرية والفنية، وهي فرص حقيقية وتليق بالشباب الأسواني الطموح.