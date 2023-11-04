بلدية المحلة يستضيف فاركو فى مباراة البحث عن الانتصار الثاني بدوري نايل

يحل فاركو بقيادة خالد جلال ضيفا على فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، في السابعة مساء اليوم السبت، بملعب غزل المحلة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل.

بلدية المحلة يحتل المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق الفريق فوزا واحدا في مباراته الأولى على المقاولون بهدفين نظيفين وتعادل مع إف سي زد 3-3 ومع الاتحاد السكندري 2-2 ونال هزيمة واحدة أمام سموحة صفر – 2 وسجل سبعة أهداف واهتزت شباكه سبع مرات ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة الثامنة.

عبد الرؤوف يجهز كل لاعبي البلدية

أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة، استغل تأجيل مباراة الفريق مع الأهلي وحرص على رفع اللياقة البدنية للاعبيه وتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في المباريات الماضية،

وقام أحمد عبد الرؤوف بدراسة فريق فاركو ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وطالب لاعبيه باستغلال نقاط الضعف لتحقيق الفوز مع الحذر من أوراق فاركو الهجومية التي تتمثل في شكري نجيب ورزقي حمرون وسيف تيري وعمرو جمال ووليد علي فرج.

خلال جلال يصحح أخطاء فاركو

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة خالد جلال المركز الخامس عشر برصيد أربع نقاط من فوز واحد على الإسماعيلي بهدف دون رد والتعادل مع سيراميكا كليوباترا 2-2 والهزيمة أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين والمصري والجونة بنتيجة واحدة 1- صفر، وبعدما نجح خالد جلال في قيادة الفريق للفوز على الإسماعيلي في عقر داره تعرض لهزيمة مفاجئة بملعبه أمام الجونة ويسعى للعودة بنتيجة ايجابية.

خالد جلال حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء، التي أدت للهزيمة أمام الجونة وطالب لاعبيه بالعودة للانتصارات. وأكد لهم أم مواجهة البلدية لن تكون سهلة بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفريق منذ بداية الدوري.

يدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده أحمد نوفل وعمرو جمعة ومعهم محمد العتباني حكما رابعا وعبد العزيز السيد حكم فيديو ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.