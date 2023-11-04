السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف مصير أوسوريو بعد السقوط أمام زد فى دورى نايل

أوسوريو
أوسوريو

علّق أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على خسارة الفارس الأبيض أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري نايل.

وخسر الزمالك أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

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أحمد سالم: سنعقد اجتماعا يوم الأحد بشأن مستقبل أوسوريو واستبعاد ثلاثي الفريق

وقال أحمد سالم، في تصريحات تليفزيونية: "استبعاد الثلاثي فتوح والزناري وصبحي؟ يوم الأحد المقبل سيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك وسيتم بحث هذا الأمر وطلب مذكرة مكتوبة من عبد الواحد السيد مدير الكرة حول هذه الواقعة".

وأضاف: "لا يوجد اجتماع في الوقت الحالي لمجلس إدارة نادي الزمالك، كل شيء سيتم مناقشته يوم الأحد المقبل بشأن مصير أوسوريو واستبعاد فتوح والزناري ومحمد صبحي".

وتابع: "انتهى عصر القرارات الفردية والكل يسير حاليًا بنظام وليس بشكل انفعالي".

وأتم: "جماهير الزمالك لديها كل الحق في الغضب والحزن على هزيمة الفريق في مباراتين متتاليتين، مجلس الإدارة عندما بدأ مهمته وجد مشاكل عديدة لن تُحل في يوم وليلة، وأتمنى أن تدعم الجماهير مجلس الإدارة، في النهاية كل ما يهم الجمهور يهم المجلس أيضًا".

الزمالك يسقط أمام زد بهدفين في دوري نايل

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره إف سي زد الصاعد حديثا لدوري نايل بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من المسابقة.

تقدم الزمالك مبكرًا بعد 3 دقائق عن طريق سيف الدين الجزيري قبل أن يدرك مصطفى زيكو التعادل في الدقيقة 32، كما سجل ديلسون كاموني الهدف الثاني لصالح فريق زد في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

ارتفع رصيد فريق زد عند 12 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس.

الزمالك أوسوريو مباراة الزمالك وزد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إف سى زد

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