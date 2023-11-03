أوسوريو: أعتذر لجماهير الزمالك.. وأتحمل قرار استبعاد ثلاثى الفريق

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خسارة الفريق أمام زد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024.

وخسر الزمالك أمام زد بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

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أوسوريو: ليس من الطبيعي خسارة مباراتين متتاليتين

قال خوان كارلوس أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أقدم اعتذاري لجماهير الزمالك على الخسارة من زد، لاسيما أنه ليس من الطبيعي خسارة مباراتين متتاليتين".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام زد لأن المنافس جيد للغاية ويجيد التحولات الهجومية بشكل مميز وأنا أقدم لهم التهنئة".

وتابع: "نستعد للمباراة قبلها بأربعة أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين سيتواجدون في التشكيل الأساسي لكنهم لم يشاركوا".

وأكمل: "الزمالك أتيحت له فرص للتسجيل خلال الشوط الأول ولو الجزيري قد سجل الفرصة الثانية التي سنحت له كان الفريق سيقتل اللقاء مبكرًا".

وواصل: "علينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد لمواجهة بيراميدز في الكأس".

وأوضح " لقد خضنا 6 مباريات فقط في الدوري ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز بها".

وأردف "لن أغير طريقة اللعب وسوف ألعب بطريقة هجومية، كما أنني لم أتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضيتها مع الفريق بالرغم من طلبي ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح".

وعن خروج الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من القائمة، كشف " موقف صعب للنادي وقبل المباراة بيوم واحد فقط، نجد 3 لاعبين قاموا بخرق نظام النادي وهم لاعبين لديهم جودة عالية وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأتم تصريحاته "لا أعلم مستقبلي مع الفريق لكني منحت 100% من مجهودي مع الفريق في الوقت الراهن".