حسام داغر: "قهوة سادة" حققت حلمى فى الانتقال من الكوميديا إلى التراجيديا

قال الفنان حسام داغر، إنه سعيد بمشاركته في مسرحية “قهوة سادة ” بصورة كبيرة، حيث خرج من خلال هذا العمل عن الإطار الكوميدي الذي اعتاد تقديمه في أعماله السابقة، حيث عرفه الجمهور من خلال هذا اللون الفني.

“قهوة سادة”

وأكد الفنان حسام داغر، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”، أن قبل عمل “قهوة سادة” كان سعيد بالعمل في الكوميديا ولكن كانت لديه رغبة شديدة في العمل بمشروع فني تراجيدي، وتحقق هذا الحلم من خلال مشاركته في “قهوة سادة”، والذي تدور فكرتها حول شرب القهوة السادة على أي شيء تم فقده واندثاره.

وأضاف في حديثه، أن “قهوة سادة” كانت عبارة عن فن ارتجالي، معبرًا:"فكرت أن نقوم بشرب القهوة السادة على صلة الرحم بسبب اندثار هذه الظاهرة، ولهذا جمعت عدد من التماثيل في المنزل للحديث معهم وكأنهم أهلي وعشيرتي، ولكن كانت الحقيقة أن الشخص الذي يوجد في المنزل لست أنا بل روحي التي ظلت ساكنة في المنزل بعد وفاتي، وتم اكتشاف الوفاة من خلال الرائحة الكريهة التي ظهرت من الجسد بعد التحلل".

التأثر بالأعمال الفنية



وتابع: "العرض المسرحي لهذا العمل كان مؤثر للغاية، وأستاذة يسرا طلعت على المسرح وهي بتعيط من شدة تأثرها بمشاهد المسرحية".