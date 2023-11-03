اتحاد جدة يواصل نتائجه المخيبة ويسقط أمام الشباب في دوري روشن السعودي

واصل فريق اتحاد جدة نتائجه المخيبة بعد خسارته أمام الشباب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأقيمت المباراة على ملعب فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسجل البرازيلي كارلوس جونيور هدف المباراة الوحيد لصالح فريق اتحاد جدة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز التاسع في حين توقف رصيد اتحاد جدة عند 21 نقطة في المركز السادس.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت بضغط من جانب فريق الشباب.

وأسفر الضغط عن هدف التقدم في الدقيقة 14 بعد عرضية من فواز علي من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها كارلوس جونيور برأسية مرت أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

في الدقيقة 30، عبد الرزاق حمد الله توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

وأرسل فيصل الغامدي الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها كادش برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس كيم سونج جو لتضيع فرصة جديدة لفريق الاتحاد.

كانتي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 50، صالح العمري سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس كيم سونج جو بثبات.

وفي الدقيقة 53 كيم سونج جو أنقذ مرماه من هدف مؤكد بعد تصدي رائع لكرة كريم بنزيما.

في الدقيقة 67 يانيك كاراسكو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة أمام المرمى وسددها فهد المولد مباشرة ولكن مرت لخارج الملعب.

واستمرت النتيجة على ما هي عليه حتى انتهاء المباراة بانتصار فريق الشباب.