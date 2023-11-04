السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 8000 جنيه... فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 120 فرصة عمل جديدة للشباب، براتب يصل إلى 8000 جنيه، وذلك بإحدى شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقاهرة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 10 مدير فرع، وذلك براتب 8000 جنيه، و100 أخصائي تمويل، براتب 3000 جنيه.
كما تحتاج الشركة، 10 رئيس فريق، وذلك براتب 5000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.

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شروط التقديم

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره من 22 وحتى 35 سنة، وذلك من الجنسين.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 26 شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، أو الاتصال على 01103183992، أو 01159649395، والتواصل مع المدير المسئول محمد شريف.

"وزارة العمل" تدعو الشباب إلى التقديم على 5931 فرصة عمل في 39 شركة خاصة داخل 11 محافظة

وكانت قد دعت وزارة العمل، شباب مصر الباحث عن فرص عمل، إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها "الوزارة" اليوم من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات.

وأكدت "الوزارة" في بيان صحفي على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة المُستمرة لمديري المديريات بالمحافظات، بتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة تلك "الفرص" لحين إستلامها من جانب الراغبين في العمل، بل ومتابعة تطبيق القوانيين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق "الأمان الوظيفي" للعامل، وتقديم شاب مؤهل،ومُدرب لصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بين طرفي "العمل والإنتاج".

وقالت "الوزارة" أنها تلقت طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الأن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها  من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل..موضحة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي: https://www.manpower.gov.eg/

وزارة العمل فرصة عمل شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر راهب أخصائي تمويل

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