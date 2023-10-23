وزارة العمل تشارك في احتفالية تخرج 418 في مجال "الفندقة"

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، الدور الكبير الذي تَبذله الدولة بجميع مؤسساتها الوطنية والمعنية بربط تعليم وتدريب الشباب، بمتطلبات سوق العمل في الداخل والخارج، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة باستمرار بتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، داعيا الشباب إلى الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الاتجاه، والحرص على تغيير ثقافته نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة، والتي ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، في احتفالية تخرج 418 مُتدرباً ومُتدربة، وتَجهيزهم لسوق العمل في مجال الفندقة سواءُ في الداخل أو الخارج، تنسيقاً وتعاوناً بين كليات ومعاهد السياحة، ومجموعة فنادق إنتركونتننتال بمصر وأفريقيا، بحضور د.سها بهجت مستشار د. أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، ورؤساء وعمداء جامعات وكليات ومعاهد سياحية، والمدير الإقليمي لإدارة الموارد البشرية لمجموعة فنادق إنتركونتننتال بمصر وأفريقيا ناصر فضلي، ومحسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة.

نسبة المُتدربات التي بلغت 53% تؤكد مُشاركة المرأة ودورها في العمل والتنمية

بدأ الوزير كلمته بتقديم بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة فنادق إنتركونتننتال بمصر وأفريقيا على الدعوة الكريمة، ليس فقط للمشاركة مع هذه الكوكبة المتميزة في هذا الحفل الذي سَيتّخَرج منه 418 مُتدربا ومُتدربة، وتَجهيزهم لسوق العمل في مجال الفندقة سواءُ في الداخل أو الخارج.

الدولة تبذل جهوداً غير مسبوقة لتنمية مهارات الشباب

وقال الوزير: "لقد كانت سعادتي بالغة عندما علمت بأن نسبة المُتدربات بلغت 53% من إجمالي العدد الذي تم تدريبه حتى الأن، وهو ما يؤكد مُشاركة المرأة في العمل والتنمية،وأن الحرص على دور المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في العمل والإنتاج ،أصبحت عَقيدة لدى الدولة المصرية، وهو ما يتطابق مع كافة المعايير الدولية التي تحرص الدولة على تنفيذها في كافة تشريعاتها وعلى أرض الواقع، فلقد كان الامتثال لمعايير العمل الدولية أبرز توجيه من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة،ليس فقط بالمساواة بين الجنسين في العمل، ولكن أيضا بترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي، وصناعة بيئة عمل لائقة يتوفر فيها الأمان الوظيفي، وكل وسائل السلامة والصحة المهنية،ويُطبق فيها القانون، وقرارات المجلس القومي للأجور، ويتحقق فيها المصالح والأهداف المتوازنة لطرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل تماشياً مع "رؤية مصر 2030" .

وختاماً أوضح الوزير للحضور: "تتشرف وزارة العمل بحضور هذه النوعية من اللقاءات والتعاون، وتبادل الخبرات مع جميع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، لتحقيق أهداف الدولة المصرية بِربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، كما أننا نَتطّلع ونَأّمل، بأن نَرى ونُشارك في هذه النوعية مع المؤسسات، والتي تُؤهل شبابنا لسوق العمل ومستجداته، وتَخدم عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة.. كما أننا ندعو الشباب المصري إلى تغيير ثقافته نحو العمل الحر، وفي القطاع الخاص،والإقبال والتقديم في كل الخدمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات له لتأهيل نفسه على التعليم الفني ،والمهن التي يحتاجها سوق العمل".