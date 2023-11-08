الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

بعد براءة المتهمين بالنصب عليه.. صبري عبد المنعم: أثق في القضاء المصري

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

تعرض الفنان  صبري عبد المنعم لوعكة صحية مفاجئة بعد الحكم بالبراءة على المتهمين في قضية النصب عليه في شقته بالمقطم، وأكد الفنان أن حالته الصحية حاليًا أفضل، وأن لديه ثقة في القضاء المصرى، ويأمل أن يعود حقه إليه. 

الحالة الصحية لصبري عبد المنعم 

قال الفنان صبري عبد المنعم، إنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة، ولديه رئة واحدة، وعند سماع خبر الحكم بالبراءة على المتهمين في قضية النصب عليه في شقته بالمقطم، نُقل إلى المستشفى، وعلى أثرها أجرى عملية قلب مفتوح.

 

الفنان صبري عبد المنعم وعكة صحية المتهمين قضية النصب القضاء المصري المستشفى

مواد متعلقة

ليلى إبراهيم الرفاعى: والدى دمر «مطار الطور» قبل هبوط جولدا مائير بنصف ساعة

الكاتبة صفاء المنعم: "القلب يحزن لرؤية دماء أطفال فلسطين"

سعاد حسنى تتصدر ترند جوجل.. ما القصة (فيديو)

قصور الثقافة تطلق ملتقى "مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير"

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها