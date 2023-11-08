بعد براءة المتهمين بالنصب عليه.. صبري عبد المنعم: أثق في القضاء المصري

تعرض الفنان صبري عبد المنعم لوعكة صحية مفاجئة بعد الحكم بالبراءة على المتهمين في قضية النصب عليه في شقته بالمقطم، وأكد الفنان أن حالته الصحية حاليًا أفضل، وأن لديه ثقة في القضاء المصرى، ويأمل أن يعود حقه إليه.

الحالة الصحية لصبري عبد المنعم

قال الفنان صبري عبد المنعم، إنه يعاني من مشاكل صحية كثيرة، ولديه رئة واحدة، وعند سماع خبر الحكم بالبراءة على المتهمين في قضية النصب عليه في شقته بالمقطم، نُقل إلى المستشفى، وعلى أثرها أجرى عملية قلب مفتوح.