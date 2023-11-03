أحد أبطال حرب أكتوبر: إسرائيل من لقبتى بـ"الطيار المجنون"

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن إسرائيل أطلقت عليه الطيار المجنون؛ بسبب المناورات الحربية التي كان يقوم بها ضد طائرات الاحتلال بكل قوة وشجاعة، وكانت مناوراته تتميز بالخروج عن المألوف والمتوقع.

حرب أكتوبر المجيدة

وأكد اللواء طيار أحمد كمال المنصور، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الطيار الشهيد سليمان ضيف الله كان آخر شهيد طيار في حرب أكتوبر، حيث اشتعلت طائرته بصاروخ صهيوني، وصمم هذا الشهيد على قصف طائرة العدو قبل أن يموت بـ30 ثانية، وعندما حاول النجاة من الطائرة من خلال الهروب بالمظلات استهدفه الاحتلال، مما أدى إلى بتر ساقه وخروج أحشائه للخارج، ومن ثم استشهاده على الفور.

كتابة الوصية

وأضاف في حديثه، أن جميع من شاركوا في حرب أكتوبر حرصوا كل الحرص على كتابة وصيتهم لأهليهم وذويهم قبل المشاركة في الحرب المباشرة، معبرًا: "وصيتي في الحرب كانت لزوجتي بأن تجلس لتربية أولادي بعد وفاتي وعدم الزواج".