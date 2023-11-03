الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عدم اكتمال النصاب القانونى بالجمعية العمومية غير العادية بنادى سبورتنج

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية بنادي سبورتنج

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية غير العادية بنادي سبورتنج الرياضي.

حيث انعقدت اليوم الجمعة، بمقر نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج" وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا بدأت عملية التوقيع والتصويت لإبداء الرأي على لائحة النظام الأساسي للنادي في كشوف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، والتي استمرت حتى الساعة السابعة مساء في عدد 70 لجنة تحت إشراف قضائي.

وتم حصر عدد الأعضاء الذين تم توقيعهم بكشوف اجتماع الجمعية العمومية في 70 لجنة، وتبين حضور 5914 عضو من جملة الأعضاء الذين لهم حق الحضور، والبالغ عددهم 58022 عضوا، ونظرًا لأن عدد الحاضرين لا يمثل صحة انعقاد الاجتماع والمحدد لصحته 7500 عضو، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 20 من لائحة النظام الأساسي للنادي، وعليه تصبح اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 1 لسنة 2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي.

ووجهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الشكر للدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على مجهوداتها في إدارة الجمعية العمومية غير العادية.

الجمعية العمومية بنادي سبورتنج

الجمعية العمومية بنادي سبورتنج
الجمعية العمومية بنادي سبورتنج
الجمعية العمومية بنادي سبورتنج
الجمعية العمومية بنادي سبورتنج
الجمعية العمومية بنادي سبورتنج
الجمعية العمومية بنادي سبورتنج
مديرية الشباب والرياضة نادى سبورتنج 70 لجنة النصاب القانوني الجمعية العمومية

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