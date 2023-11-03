الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسالة كابتن وائل شيتوس للاعبى "كابيتانو مصر"

كابتن وائل شيتوس
كابتن وائل شيتوس

وجه وائل رياض شيتوس، نجم النادى الأهلي والمنتخب السابق، رسالة للاعبي كابيتانو مصر، في الموسم الثاني.

وقال شيتوس للاعيبة: "لاعبون كثيرون بتنتهي من الغرور، شدوا حيلكم، معاكم مدربين على أعلى مستوى، وعايزينكم تكسروا الدنيا كفرقة"، وقال شيتوس، لفريق ثابت البطل: "الفرقة لازم تكسر الدنيا".

أما بالنسبة لفريق اليماني، قال شيتوس: "اليماني أخذ البطولة العام الماضي، ميخدهاش سنتين ورا بعض".

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

شيتوس كابيتانو مصر فريق اليماني ثابت البطل اليماني

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