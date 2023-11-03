الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامى": استهداف المستشفيات فى غزة "جريمة حرب تستدعى العقاب"

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركبات الإسعاف على مدخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنساء والأطفال.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، بأن ذلك يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي المساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي.

كما حذّرت المنظمة من خطورة انهيار المستشفيات بسبب الاستهداف المباشر وانقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والدوائية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

 

ضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسى

ومساء اليوم الجمعة، قصف طيران الاحتلال الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 شهيدًا وجريحًا من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثًا عن مكان أكثر أمنًا.

بالتزامن، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.

وفي وقت سابق أيضًا من مساء اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ28 منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث يكثف جيش الاحتلال من قصفه قطاع غزة، مستهدفًا المزيد من المنازل والتجمعات السكنية على رءوس ساكنيها، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 9257 شهيدًا منهم 3826 طفلًا و2405 سيدات، إضافة إلى 23516 جريحًا بإصابات مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

منظمة التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي استهداف مركبات الإسعاف مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية المساءلة والعقاب

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