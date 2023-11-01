"التعاون الإسلامى" يُدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة البشعة نتيجة استهداف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وكذلك القصف الهمجي لمخبز في مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن هذه المجازر تأتي في اطار جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة، التي تستهدف بشكل عشوائي ومتعمد كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

التعاون الإسلامي تحذر من استهدف المستشفيات في غزة

وحذرت التعاون الإسلامي من خطورة استهداف المستشفيات في قطاع غزة سواء بالقصف الهمجي أو نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة ويشكّل جريمة إبادة جماعية.

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية من خلال توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه العسكري، وضمان ايصال الاحتياجات الأساسية وقوافل الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.

الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية على "جباليا" ترقى إلى جريمة حرب

وسبق، وحذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال المكتب في منشور له على موقع "إكس": بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.