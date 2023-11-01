الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية على "جباليا" ترقى إلى جريمة حرب

حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال المكتب في منشور له على موقع "إكس": "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 6 غارات جوية على مخيم جباليا للاجئين، على مشارف مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على جباليا

وأدان منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الغارات الجوية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس.

وأضاف: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي تلحق بشعب غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية مروعة على نحو متزايد".

وقال: "العالم يبدو غير قادر أو راغب في التحرك".