الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متجنبًة إدانتها.. الخارجية الأمريكية: سنفحص ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب من عدمه

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة  الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لم تبدأ بعد عمليتها الرسمية لتقييم ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع الجاري مع فلسطين.

وقال ماثيو ميلر: "سنواصل النقاش مع إسرائيل بشكل مباشر، كما سنقول علنا، إننا نتوقع أنهم في جميع أنشطتهم، وجميع حملاتهم العسكرية، يلتزمون بقوانين الحرب". 

وردًا على سؤال حول المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل في غاراتها على مخيم جباليا للاجئين في غزة، قال "ميلر": نشعر بحزن عميق بسبب الخسائر في أرواح المدنيين".

إغاثة الأطفال فلسطين 

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وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحفيين، إنه من المتوقع أن يغادر الأمريكيون غزة اليوم، ويُطلب من الآخرين أن يكونوا "مستعدين للذهاب وانتظار المزيد من التعليمات".

وفي السياق ذاته، دخلت نحو 217 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر منذ 21 أكتوبر، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

غزة الحرب جرائم إسرائيل تقييم

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