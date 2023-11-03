مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية.. خالد عليش: “لكم الله.. هو العدل” (فيديو)

أعرب الفنان خالد عليش عن حزنه لما يحدث في قطاع غزة من قصف ومجازة من قبل الكيان الصهيوني، والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من الاطفال والمدنيين.

وشارك “عليش” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت خلاله طفلة ترتجف بسبب قصف منزلها من قبل الاحتلال الصهيوني، وعلق قائلا: “لكم الله هو العدل”.

https://www.instagram.com/reel/CzMBTcYIPww/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى باتجاه معبر رفح الدولي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 9299 شهيدًا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن الصحة الفلسطينية أعلنت عن أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الإندونيسي الواقع شمال قطاع غزة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.