الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري يكشف عن المخطط الصهيوني لتهجير أبناء غزة إلى سيناء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن معلومات خطيرة تتعلق بالمخطط الصهيوني لتهجير أبناء غزة إلى شمال سيناء، بالتنسيق مع القوى الغربية والخليجية، ومحاولة إقناع مصر بقبول هذا الأمر، مهددًا بممارسة الضغوط السياسية والأمنية ضد البلاد في حال رفضها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، إنه علم من مصادر سياسية عليا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أبلغهم خلالها بأن الفرصة باتت مواتية لتنفيذ المخطط الذي تنتظره إسرائيل منذ زمن طويل، وهو نقل كافة سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة إلى شمال سيناء، مستغلًا العدوان الذي تشنه على القطاع.

وأوضح بكري أن الخطة الإسرائيلية تقوم على إجبار الفلسطينيين على الهجرة إلى جنوب غزة كمرحلة أولى، مع فرض حصار شديد على القطاع، ومنع إدخال الوقود والأدوية والمواد الغذائية، حتى يصبح الوضع غير محتمل للعيش، ويضطرون إلى المغادرة إلى سيناء، التي ستكون مفتوحة أمامهم بموجب اتفاقية سلام مع مصر.

غزة شمال سيناء مصر حقائق وأسرار بنيامين نتنياهو جو بايدن إسرائيل

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