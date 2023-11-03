الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتهامات متصاعدة لـ حزب العمال البريطانى بافتقار التعاطف والإنسانية مع غزة

حزب العمال البريطاني
حزب العمال البريطاني

سعى زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إلى تصوير حزب العمال على أنه موحد بشأن موقفه من الصراع بين إسرائيل وفلسطين، حيث أصر على أن الدعوات لوقف إطلاق النار والتوقف الإنساني "تأتي من نفس المكان".

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، لا يشعر عدد من كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال أن تعليقات ستارمر حول الصراع في الشرق الأوسط هذا الأسبوع قد فعلت ما يكفي "لجمع حزب العمال البرلماني معًا"، بالنظر إلى "مستوى الغضب داخل القاعدة الشعبية لحزب العمال".

وواجه زعيم حزب العمال اتهامات من كبار زملائه بأن تعليقاته السابقة حول الصراع تفتقر إلى "التعاطف" و"الإنسانية".

وضع مروع في غزة 

txt

مصادر بقطاع غزة: 14 شهيدًا حصيلة قصف قافلة النازحين على طريق "الرشيد الساحلى"

وقال ستارمر، في خطاب ألقاه أمام غرفة التجارة الشمالية الشرقية في مقاطعة دورهام يوم الجمعة، إنه "ليس مندهشًا من أن الناس يحاولون اتباع أي خيار يعتقدون أنه سيخفف من الوضع المروع"، مضيفًا: "لا أفعل ذلك" أعتقد أنه ينبغي أن يؤخذ على أنه قسم كبير.

وقال زعيم حزب العمال: "هذه عاطفة إنسانية".

ووسعت شخصيات بارزة في حزب العمال إلى التقليل من فكرة الانقسامات الدائمة الناشئة داخل الحزب، قائلين إن الخلافات حول موقف الحزب بشأن إسرائيل وغزة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لحزب العمال، حيث تتعرض العديد من المنظمات بما في ذلك الجامعات للضغوط أيضًا.

وأوضح ستارمر مرة أخرى أنه لن يقيل أيًا من أعضاء الحزب الذين انحرفوا عن موقف الحزب بشأن الممرات الإنسانية ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وبدلًا من ذلك، يبدو أن زعيم حزب العمال يعتقد أن أفضل طريقة لإثبات سلطته على الحزب هي التركيز على "الطريقة الأكثر عملية لتخفيف الوضع على الأرض"، وهو ما يعتقد أنه يعني البقاء متحالفًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

حزب العمال البريطاني بريطانيا الصراع إسرائيل فلسطين

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة