اتهامات متصاعدة لـ حزب العمال البريطانى بافتقار التعاطف والإنسانية مع غزة

سعى زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إلى تصوير حزب العمال على أنه موحد بشأن موقفه من الصراع بين إسرائيل وفلسطين، حيث أصر على أن الدعوات لوقف إطلاق النار والتوقف الإنساني "تأتي من نفس المكان".

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، لا يشعر عدد من كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال أن تعليقات ستارمر حول الصراع في الشرق الأوسط هذا الأسبوع قد فعلت ما يكفي "لجمع حزب العمال البرلماني معًا"، بالنظر إلى "مستوى الغضب داخل القاعدة الشعبية لحزب العمال".

وواجه زعيم حزب العمال اتهامات من كبار زملائه بأن تعليقاته السابقة حول الصراع تفتقر إلى "التعاطف" و"الإنسانية".

وضع مروع في غزة

وقال ستارمر، في خطاب ألقاه أمام غرفة التجارة الشمالية الشرقية في مقاطعة دورهام يوم الجمعة، إنه "ليس مندهشًا من أن الناس يحاولون اتباع أي خيار يعتقدون أنه سيخفف من الوضع المروع"، مضيفًا: "لا أفعل ذلك" أعتقد أنه ينبغي أن يؤخذ على أنه قسم كبير.

وقال زعيم حزب العمال: "هذه عاطفة إنسانية".

ووسعت شخصيات بارزة في حزب العمال إلى التقليل من فكرة الانقسامات الدائمة الناشئة داخل الحزب، قائلين إن الخلافات حول موقف الحزب بشأن إسرائيل وغزة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لحزب العمال، حيث تتعرض العديد من المنظمات بما في ذلك الجامعات للضغوط أيضًا.

وأوضح ستارمر مرة أخرى أنه لن يقيل أيًا من أعضاء الحزب الذين انحرفوا عن موقف الحزب بشأن الممرات الإنسانية ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وبدلًا من ذلك، يبدو أن زعيم حزب العمال يعتقد أن أفضل طريقة لإثبات سلطته على الحزب هي التركيز على "الطريقة الأكثر عملية لتخفيف الوضع على الأرض"، وهو ما يعتقد أنه يعني البقاء متحالفًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.