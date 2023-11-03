دورى نايل| الاتحاد يحسم ديربى الإسكندرية ويهزم سموحة بهدف "مابولولو"

واصل الاتحاد السكندري انتصاراته وهزم سموحة بهدف سجله كريستوفاو مابولولو في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية في افتتاح الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد سموحة عند 8 نقاط.

الشوط الأول شهد أربع فرص للتهديف، ثلاث منها لسموحة عن طريق حسين فيصل والمغربي لحسن دحدوح، تصدى لها المهدي سليمان، وفرصة واحدة للاتحاد، عن طريق الغاني بنجامين بواتينج، أنقذها العهاني سليمان حارس سموحة.

في بداية الشوط الثاني أجرى طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري تغييرين بنزول ناصر ناصر وبيكالي أوبامي بدلا من عمر طارق الوحش وخالد الغندور.

في الدقيقة 57.. احتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء للاتحاد؛ نتيجة لمس الكرة ليد محمود وحيد مدافع سموحة داخل منطقة جزائه، تصدى لها كريستوفاو مابولولو وسدد الكرة على يمين الهاني سليمان مسجلا الهدف الأول للاتحاد السكندري.

وبعد الهدف دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بمصطفى البدلاري بدلًا من لحسن دحدوح ودفع طارق العشري برجب عمران بدلًا من أحمد عادل ميسي.

في الدقيقة 65.. أعاد هشام صلاح الكرة للحارس المهدي سليمان، الذي تباطأ في إبعادها وعندما قام مصطفى البدري بالضغط عليه أبعدها بطريقة خاطئة، ووصلت إلى فادي فريد الذي سددها بغرابة خارج المرمى الخالي.

في الدقيقة 66.. دفع أحمد سامي بأحمد خالد وحسام حسن بدلًا من حسين فيصل ومحمد سعيد مكرونة ودفع طارق العشري بمصطفى إبراهيم بدلًا من بنجامين بواتينج في تغيير دفاعي واضح.

في الدقيقة 76.. أطلق أحمد خالد قذيقة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر..وتمادي طارق العشري في تغييراته الدفاعية وأشرك بلال السيد بدلًا من مابولولو.

في الدقيقة 86.. دفع أحمد سامي بالمغربي عبد اللطيف بن فسو بدلًا من عمروقلاوة وكثف سموحة هجماته في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التعادل واحتسب الحكم محمود البنا 8 دقائق وقت بدل ضائع ضاعت خلالها أكثر من فرصة للتعادل لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف دون رد.