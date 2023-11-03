"الزراعة": ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 6.1 مليون طن لأول مرة

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بارتفاع الصادرات الزراعية إلى 6 ملايين و119 ألفًا و721 طنًا خلال الفترة من أول يناير من العام الجاري حتى الآن مقابل 5 ملايين و416 ألفًا و437 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة أكثر من 700 ألف طن.

ارتفاع الصادرات الزراعية:

وقال التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه إن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى بين الصادرات، حيث بلغت مليونًا و976 ألفًا و145 طنًا، بينما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية وحققت 938 ألفًا و255 طنًا، في حين جاءت صادرات البصل الطازج في المرتبة الثالثة وبلغت 412 ألفًا و659 طنًا.

وأضاف التقرير أن صادرات البطاطا بلغت 140 ألفًا و21 طنًا فيما بلغت صادرات الرمان 90 ألفًا و587 طنًا من بين الصادرات، فيما بلغت صادرات الثوم الطازج 31 ألفًا و949 طنًا في حين بلغت صادرات الفراولة الطازجة 123 ألفًا و395 طنًا، كما بلغت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 154 ألفًا و20 طنًا.

وأوضح تقرير الحجر الزراعي أن صادرات المانجو بلغت 79 ألفًا و855 طنًا، فيما بلغت صادرات الجوافة 11 ألفًا و830 طنًا، وبلغت صادرات الطماطم الطازجة 60 ألفًا و478 طنًا، في حيث بلغت صادرات العنب 169 ألفًا و111 طنًا.

وأشاد التقرير بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديري، كما أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح تقرير الحجر الزراعي أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم، العنب.