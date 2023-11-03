إيطاليا: 7 إيطاليين و3 فلسطينيين من أقاربهم عبروا معبر رفح إلى مصر

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن 7 إيطاليين وثلاثة من أقاربهم الفلسطينيين عبروا الحدود إلى مصر قادمين من قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، وجميعهم "بصحة جيدة".

وقال تاجاني، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في روما: إن الإيطاليين السبعة يحملون الجنسية الفلسطينية أيضًا، والمجموعة المكونة من 10 أفراد في طريقها إلى القاهرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم إجلاء المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة من غزة عبر معبر رفح إلى مصر منذ يوم الأربعاء، ومن بينهم إيطاليون آخرون.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، أن عبور معبر رفح يوم الجمعة يرفع إلى 17 عدد المواطنين الإيطاليين، والمواطنين الإيطاليين الفلسطينيين مزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن.

بلينكن يحث على حماية المدنيين في غزة

وحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إسرائيل على بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين المحاصرين في القتال في غزة.

وبدوره، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، قائلا: إن "جرائم ضد الإنسانية" تُرتكب في غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 9,227 فلسطينيًا، من بينهم 3,826 طفلًا، في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.



وكانت قد أطلقت الأمم المتحدة نداء مساعدات طارئة للحصول على 1.2 مليار دولار لمساعدة حوالي 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية

يقول الجيش الإسرائيلي إنه في "حالة تأهب قصوى" على طول الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.

وشددت تعليقاته أيضًا على حق البلاد في الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه، حذرت إسرائيل من أنها في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات على حدودها مع لبنان مع تزايد المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكما فعل المسئولون الأمريكيون من قبل، تعهد بلينكن بتقديم الدعم الثابت لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها أثناء زيارته البلاد، لكنه شدد أيضًا على أهمية حماية المدنيين وسط قلق متزايد بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.